Чечина и Григорьев войдут в состав правительства Петербурга с 25 июля

В состав правительства Петербурга решили принять еще двух членов. Соответствующий указ уже был подписан главой города Александра Беглова. Об этом сообщает ALLNW.

Председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и глава комитета территориального развития Наталья Чечина войдут в состав правительства Северной столицы с 25 июля. Губернатор подписал такое распоряжение в пятницу, 22 июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, решение связано со вступлением в силу изменений в Уставе города. Теперь в состав правительства города могут вступать руководители исполнительных органов государственной области. В новом составе работу направят на развитие эконмических и гуманитарных отношений города с регионами страны, а также с дружественными странами.