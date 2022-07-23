В Петербурге раскрыли двойное убийство 20-летней давности

Двойное убийство 20-летней давности раскрыли в Петербурге.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, трупы двух мужчин с множеством огнестрельных ранений обнаружили 30 июля 2002 года в квартире, которая расположена на Большеохтинском проспекте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Спустя 20 лет удалось найти подозреваемого.

В причастности к преступлению подозревают 62-летнего уроженца Псковской области. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии за совершение особо тяжких преступлений. Во время разговора с правоохранителями мужчина признался, что это он застрелил знакомых из-за неприязненных отношений. Подозреваемый действовал вместе с подельником. После содеянного мужчины скрылись с места происшествия, а орудие убийства выбросили.

Мужчине предъявили обвинение в совершении престуления. Меру пресечения в отношении него не меняли.