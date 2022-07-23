Исторический цвет вернули форту Александр I в Кронштадте

В Кронштадте продолжается восстановление фортов Кроншлот, Петра I и Александра I. Специалисты уже закончили противоаварийные работы и начали реставрацию. На форте Александр I уже удалось восстановить наружный фасад. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на соорганизатора проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. После снятия лесов он снова вернул свой исторический цвет - бежевый гранит.

В планах на этот год открыть в парке гастрономического пространства с греческой кухней, авторским кафе, национальной уличной едой и петербургской шавермой. Новая набережная длиной в 2,5 километра соединит морской портовый комплекс и сквер "Инчхон". Также там найдется занятие для любителей шахмат и шашек - для них оборудовали специальную зону. Также там появится спортивная площадка с тренажерами.

На День ВМФ намечена сдача третьей очереди парка "Остров фортов" - 31 июля 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Кронштадт могут закрыть для туристов на машинах и автобусах.