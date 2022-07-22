Условие качественной работы фудшеринга назвал Союз потребителей

Среди семей с низким доходом очень востребована программа фудшеринга по раздаче продуктов малоимущим. Однако для её идеальной работы, нужно отменить НДС. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя Союза потребителей России Петра Шелища.

По его словам, потребность в такой помощи очень высока. Он отметил, что большую роль играет НДС, ведь два года назад при безвозмездной передачи торговцы должны уплатить сразу два налога. Шелищ уточнил, что второй налог отменили, а НДС остался. Таким образом, компаниям проще дождаться истечения срока годности товара и передача его на утилизацию, а не передача нуждающимся.

Как рассказал эксперт, производители всегда знают, какой объем они смогут продать, а какой останется. В итоге малоимущие не получат просрочку ни при каких обстоятельствах. Шелищ предложил компаниям передавать эти продукты благотворительным организациям, а те будут передавать их нуждающимся.