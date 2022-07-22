Петербургский школьник создал уникальный фотобиореактор

Проект фотобиореактора "Каскад-1" представил 14-летний петербургский школьник Борис Глушак. Уникальная разработка позволяет превращать углекислый газ в кислород.

Как сообщает телеграм-канал "Хорошие новости", подросток уже довольно давно занимается конструированием разных устройств. Увлекся этим он из-за своего дедушки физика, который в свое время работал в свое время вместе с академиком Сахаровым. Для премии "Экология - дело каждого" в этом году юноша представил несколько своих изобретений. Среди них фотобиореактор "Каскад-1", позволяющий превращать углекислый газ в кислород. Кроме того, устройство очищает воздухот вирусов и бактерий. В отдичии от аналогов цилиндрической формы разработка представлена в виде открытого типа каскадной формы.

Эффективность проекта уже оценили. Борис предлагает использовать изобретение в больницах, поликлиниках, офисах и конференц-залах для очистки воздуха.