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Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, чем питать мозг

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Международный день мозга отмечается в пятницу, 22 июля. Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу в честь этого рассказали местным жителям о том, кактие пять продуктов будут полезны для центрального отдела нервной системы. Об этом сообщает Neva.Today.

Первое место отдали продукт, который порадует сладкоежек - это шоколад. При этом полезными свойствами обладает только горький шоколад, где содержится не меньше 55% какао-продуктов. Он богат флаванолом и антоцианов, обеспечивающими наиболее эффективную работу мозга.

Также для работы мозга советуют куриные яйца, в которых есть витамины группы В. Эти витамины улучшают память и  увеличивают уровень концентрации. Также они замедляют развитие деменции.

Кроме того, рекомендуется есть больше жирной рыбы: сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета и лосось. Также олезным назвали грецкий орех. На пятом месте разместилось льняное масло, в котором есть большое количество полинасыщенных жирных кислот. Они помогают улучшить память.

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