В Ленобласти рассказали о квотах на охоту

О квотах на охоту в 47 регионе напомнили жителям Петербурга и Ленинградской области. На сайте региональной администрации опубликовали постановления с ограничениями и подробными объяснениями. Об этом сообщает Mash.city.

На сайте Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти рассказали, что квоты добычи охотничьих ресурсов (лось, рысь, бурый медведь, барсук) утверждены постановлениями № 59-пг и № 61-пг Губернатора Ленинградской области от 19 июля этого года.

С 1 августа и в течение следующих 12 месяцев охотники могут добыть на территории региона 1 677 лосей, 16 рысей, 639 медведей и 191 барсука.

Напомним, что весенний сезон охоты обычно стартует в Ленинградской области с 16 апреля.