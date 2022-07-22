Депутат рассказал о пользе от сокращения рабочей смены в день рождения

С инициативой сократить рабочий день для тех, кто отмечает день рождения выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Как сообщает телеканал "360", он считает, что такая мера поспособствует росту единения и солидарности в обществе.

По его словам, он уже направил соответствующее письмо в Минтруд, чтобы проверить насколько нравится им инициатива. Матвейчев заявил, что если ведомство будет не против, то они разработают совместный законопроект. Также он уточнил, что гибкие рабочие графики сейчас можно увидеть у крупных корпораций или среднего бизнеса.

По его мнение, в госучреждениях все слишком регламентировано. Например, у человека нет права раньше уйти с работы, начальник просто так его не отпустит. Депутат считает, что его инициатива будет способствовать большей человекоориентированности в деловой сфере. Парламентарий заключил, что праздники бывают не только религиозными, государственными, но и личными. Матвейчев заявил, что инициатива будет способствовать гуманизации законодательства и солидарности в обществе.