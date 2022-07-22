Перевозчики рассказали, когда на петербургские автобусы вернутся боковые маршрутоуказатели

До 1 сентября в автобусы Петербурга вернутся привычные для пассажиров картонные и пластиковые таблички с информацией о маршрутах. Специалисты еще называют их боковыми маршрутоуказателями. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Как сообщает Neva.Today, новые электронные табло в лазурных атвобусах показывают пассажирам трассы маршрутов. Благодаря тому, что они светодиодные, их легче разглядеть в ночи. Но не все пассажиры были готовы к исчезновению традиционных маршрутоуказателей, где можно сразу увидеть все остановки транспорта.

Как рассказал директор по перевозкам ООО «Вест-Сервис» Роман Юренев, сейчас уже у 37% подвижного состава есть таблички с информацией о маршрутах. По словам пресс-секретаря ОАО "Третий парк" Дениса Данилова, на сегодняшний день боковые маршрутоуказатели есть у 60% подвижного состава.