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Утром 24 июля в Петербурге разведут четыре моста

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге в воскресенье утром, 24 июля, будут закрыты четыре моста. Как сообщает пресс-служба "Мостотреста", это произойдет в связи с репетицией Главного Военно-морского парада.

Недоступны для транспорта и пешеходов станут Литейный, Дворцовый, Благовещенский и Троицкий с 11:00 до 12:15.

Отмечается, что указанный график разводки является предварительным. В день проведения репетиции время разводки мостов могут поменять. Пр этом мероприятие никак не повлияет на ночнуб разводку мостов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за дорожных работ до 28 июля ограничат проезд по путепроводу «Автово». Для автомобилистов усложнится проезд с 20:00 15 июля до 08:00 28 июля. Ремонт будут проводить в три этапа. Водителей попросили быть внимательнее и заранее продумывть свой маршрут.

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