В Петербурге крупные инвесторы смогут без слушаний поменять генплан и ПЗЗ

В правительстве Петербурга ввели законороект, спомощью которого крупные инвесторы смогут без слушаний поменять генеральные планы и правила землепользований и застройки до конца 2022 года. Об этом сообщает Neva.Today.

Эти нововведения коснутся только инвесторов, которые вносят в экономику Петербурга не менее семи миллиардов рублей. Также новые правила коснутся и крупных государственных контрактов о импортозамещению производств.

Предполагается, что проект обеспечит упрощение внесения изменений в ПЗЗ, генеральный план и другие документы, которые касаются по территориальной планировке. Новые правила реализуют принятый в марте этого года Федеральный закон номер 58, направленный на сокращение строительных сроков и обеспечение защиты от недружественных действий зарубежных стран.