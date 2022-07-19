В Ленобласти волонтеры очистили «Лебяжий» заказник от мусора

В заказнике "Лебяжий" в Ломоносовском районе Ленобласти в минувшие выходные 50 волонтеров провели субботник. 21 мешок мусора собрали участники экологической акции. Всего добровольцы очистили от отходов 10 километров пляжа. Об этом сообщает Online47.

Как рассказала заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина, не все посетители заказника соблюдали режим особой охраны. В рамках экологического субботник собрали 15 мешков общего мусора, четыре с пластика и два со стеклом. Стоит отметить, что в рамках субботника впервые организовали раздельный сбор мусора. Это удалось реализовать благодаря соглашению с регоператором Ленобласти и областным отделением ВООП.

«Небольшими, но уверенными шагами мы приносим все больше пользы для нашей природы и жителей нашей страны», - заявила Калягина.



