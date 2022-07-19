Какую работу петербуржцам предлагают власти города

Жителям Петербурга ежедневно предлагают новые вакансии в городской службе занятости. Оставшиеся без работы горожане могут обратиться за помощью в подборе места в различных сферах государственной структуры. В Neva.Today рассказали, куда может устроиться петербуржец.

В Адмиралтейском районе достаточно широкий выбор вакансий, устроиться можно как управляющим фирмы, так и гардеробщиком или сторожем. К примеру, горожанам предлагают работу генеральным директором фирмы с пятидневной рабочей неделей за 22 тысячи рублей. У кандидата должно быть высшее профессиональное образование и свободное владение китайским и английским языками, а также пятилетний стаж работы.

В том же районе можно без особых умений устроиться вахтером и получать от 25 тысяч рублей в месяц при пятидневке. С таким же графиком можно пойти работать почтальоном за 36 тысяч рублей в месяц.