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Спрос на отраслевые решения Сбера в СЗФО во втором квартале 2022 вырос вдвое

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© Фото: пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка

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Сбер фиксирует устойчивый рост спроса на отраслевые решения со стороны малого бизнеса Северо-Запада. Так, во втором квартале 2022 года количество пользователей увеличилось вдвое и превысило 5 тысяч. Наиболее востребована программа для застройщиков – она появилась одной из первых – на её долю приходится более половины всех клиентов.

Решения Сбера представлены в таких отраслях, как недвижимость, ЖКХ, оптовая и розничная торговля, транспорт, услуги. Продукт позволяет оптимизировать и автоматизировать системные процессы компании, повысить эффективность и взять на себя значительную часть аналитических и рутинных операций. Например, решение по ЖКХ позволяет автоматизировать работу управляющих компаний и ТСЖ, хранить данные об объектах, принимать оплату и показания приборов учёта и управлять заявками от жителей через приложение.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Мы предлагаем нашим клиентам удобные комплексные инструменты для эффективного управления бизнес-процессами компании. В каждом из отраслевых решений учитывается направление деятельности компании. Подключить программы удобно из личного кабинета СберБизнес или на сайте банка. Если возникают вопросы, наши специалисты готовы проконсультировать и подключить услугу. Управлять возможностями также можно онлайн, большая часть возможностей предоставляется бесплатно».

Одной из первых компаний, которая подключила решение в розничной торговле, стала ООО "Империя стиля" из Ленобласти. Екатерина Короткова, директор:

«Мы решили протестировать программу и очень быстро привыкли к ней. Действительно, многие рутинные вопросы перешли в цифру и это значительно облегчило работу компании. Все данные стекаются в один хаб, оценивать эффективность бизнеса и корректировать планы стало гораздо удобнее».

Динамичнее всего в СЗФО клиентская база по отраслевым решениям Сбера прирастает в Архангельске, Пскове и Великом Новгороде. При этом более половины пользователей приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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