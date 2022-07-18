Эксперт рассказал, почему Петербургу не нужны диагональные пешеходные переходы

В Москве пешеходам пошли на встречу и создали специальные диагональные переходы. Главный специалист дирекции по организации дорожного движения Петербурга Дмитрий Попов рассказал "МК в Питере" о том, какие риски несет в себе это решение, и почему такие "зебры" не появляются в Северной столице.

Эксперт считает, что диагональный пешеходный переход безопасен только на первый взгляд. Он отметил, что реализация его в Москве даже не соотносится с ГОСТом. Также там нет четкого регулирования ситуации на дороге и ответственности участников дорожного движения для данной схемы.

Попов заявил, что в Петербурге существуют свои особенности пересечения дорог. Так, один из самых удачных примеров - переход у станции метро "Елизаровская". Там одновременно для пешеходов на всех сторонах загорается зеленый свет, поэтому люди могу перейти по диагонали. Однако он уточнил, что и здесь есть риски, которые стоит оценивать.