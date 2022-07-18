Из-за испытаний теплосетей горячую воду отключат в трех районах Петербурга

С 18 по 22 июля в трех районах Петербурга проведут пять испытания теплосетей на прочность, чтобы подготовить трубы к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

На этой неделе гидравлические испытания проведут в Красногвардейском, Колпинском и Невском районах. График отключения горячей воды в своем доме можно узнать на сайте предприятия. В преддверии нового отопительного сезона всего проведут 260 испытаний. По телефонам 112 и 004 можно сообщить о парении, вытекании воды и проседании грунта, а также можно позвонить на горячую линию 601-93-93.

Напомним, что в ходе гидравлических испытаний специалисты будут увеличивать давление в трубопроводах до уровня, который на четверть превышает обычную нагрузку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в пяти районах города проводили гидравлические испытания с 4 по 8 июля.