Под стражу заключили экс-замдиректора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти

В Красногвардейском районном суде Петербурга избрал меру пресечения для бывшего заместителя гендиректора Фонда помощи обманутым долщикам Ленинградской области Денису Чибисову. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Мужчина обвиняется в растрате бюджетных средств в размере 56 миллионов рублей и в попытках коммерческого подкупа. По версию следствия, вместе со своим начальником Александром Горшеневым Чибисов значительно завышали цену на проектно-изыскательные работы при заключении договоров с фирмами. Реальная стоимость работ была не выше 36 миллионов рублей, но по документам на это потратили целых 100 миллионов рублей.

Чибисов заключен под стражу до 5 сентября, а расследование уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по делу о взяточничестве в Петербурге арестовали инспектора отдела Приморского УМВД.