Сервисные центры Петербурга занялись "каннибализмом"

Сервисные центры по ремонту техники на фоне введения западных санкций продолжают стабильно работать. В Neva.Today выяснили, как поступают запчасти для проведения работ.

На языке мастеров "каннибализм" означает использование при ремонте техники запчастей из других аппаратов, когда новые запчасти недоступны. В одном из сервисных центров подтвердили, что при ремонте устройств активно используется данный метод. Некоторые запчасти сложно достать - их не поставляют на рынок или они сняты с продажи. Из-за этого и приходится прибегать к "каннибализму".

«Но в основном запчасти идут «под оригинал». Такой же номинал, такой же контроллер, но они производится на заводе», — рассказал управляющий одного из петербургских сервисных центров Иван Иван.

По его словам, с такими деталями не возникает логистических проблем, ведь их делают на заводе в Китае.