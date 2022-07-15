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«Евроинвест» Андрея Березина назвал самое перспективное направление для бизнеса

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© Фото: ИК «Евроинвест»

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Курс на импортозамещение начали брать многие инвестиционные компании. Холдинг "Евроинвест" Андрея Березина, владеющий в агрокластером "Красное знамя" в Псковской области, пошел по похожему пути.

По словам Березина, в перспективе фирма собирается более активно развивать сельскохозяйственное направление. Для этого уже закупили технику, привели в порядок заросшие поля и выделили средства для создания молочного цеха. Но на рынок серьезно повлияли санкции, из-за чего многие важные составляющие сильно увеличились в цене. Особенно это сказалась на ценах на удобрения.

Березин заявил, что в перспективе холдинг будет активнее заниматься сельхозпроектом. Он отметил, что уже сейчас понятно, что с продовольствием в мире будет беда. Бизнесмен считает, что сельскохозяйственные проекты, как правило, сложнее вести из-за большого количества факторов, на которые нельзя повлиять. По его словам, если появятся трудности, то нельзя просто уйти, ведь в проекте задействовано множество людей.

"Бросать все по полпути — совсем не стратегия "Евроинвеста", - заявил он.

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