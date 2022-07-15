Политолог Солонников поддержал отказ от маршруток в Петербурге

С 15 июля в Петербурге стартовал решающий этап транспортной реформы, в рамках которой планируют полностью отказаться от маршруток. В беседе с "МК в Питере" этот процесс поддержал зампред комиссии по организации общественного контроля, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными советами Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников.

По его словам, состояние маршруток, ездящих по городу, невозможно было проверить - на дороги могли выезжать недостаточно оборудованные или даже неисправные машины. Аналогичная ситуация обстояла и с водителями, ведь они ездят по 12 часов, но перед этим не проходят диагностику. Он отметил, что в нынешних условиях у государства достаточно средств и возможностей, чтобы построить централизованную модель транспорта.

Также Солонников напомнил, что транспортную реформы хотели провести уже давно, но из-за пандемии коронавируса данные планы сорвались. Политолог заявил, что сейчас город обладает финансами, позволяющими закупить автобусы и проводить их обслуживание.