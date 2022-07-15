Петербуржцы оценили уход маршруток с городских дорог

С пятницы, 15 июля, Петербург покинули последние маршрутки. Таким образом в Петербурге завершилась новая модель транспортного обслуживания.

Как сообщает Neva.Today, петербуржцы уже давно ждали уход с дорог технически устаревшего транспорта. В основном горожане сходились во мнении, что маршрутки являются небезопасным транспортом, который чаще всего существовал за счет "черной" оплаты проезда.

В соцсетях местные жители активно продолжают обсуждать убор маршруток с городских дорог. Жители Петербурга сравнили поездку на маршрутке с дорогой "в последний путь". На дорогах чаще всего происходили аварии по вине некомпетентных водителей. Также они возмутились вождением маршруток, особенно когда транспорт вылетал на обочины. Транспорт не только технически устарел, водители неаккуратно ездили по дорогам, таким образом создавая опасную ситуацию для пассажиров.