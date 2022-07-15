Китайскими авто пополнился каршеринг «Делимобиль»

Свой автопарк в Москве пополнил сервис каршеринга "Делимобиль". Там появились 150 китайских машин Chery Tiggo 4, которые ранее не использовали в компании. Об этом сообщает "МК в Калининграде".

По информации пресс-службы сервиса, машины оборудовали полуторалитровыми двигателями - их мощность составляли 113 лошадиных сил. Также у автомобилей 17-дюймовые лиски, камера заднего вида, круиз-контроль для дальних поездок, парктроники и большой сенсорный экран.

Данные машины станут достуны уже с 16 июля. Стоит отметить, что их привоз стал самым большим пополнением парка с начала 2022 года.