Глава "Вкусно - и точка": мировые производители отказались поставлять картофель фри в РФ

Все крупнейшие мировые производители сортов картофеля, которые используют для приготовления картошки фри, отказались поставлять свою продукцию в России. Об этом сообщает АБН со ссылкой на генерального директора сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" Олега Пароева.

По словам Пароева, около 85% картофеля для приготовления блюд в "Макдональдсе" выращивалось в РФ, а около 15% привозили из зарубежных стран. Сейчас ресторан "Вкусно - и точка" лишился этих поставок. Гендиректор компании уточнил, что проблема дефицита картофеля в России связана с прошлогодним неурожаем и закончится она лишь в августе этого года. Пароев уточнил, что речь идет о тех сортах картошки, использующихся для приготовления картофеля фри.

Также бизнесмен подчеркнул, что для приготовления такого картофеля нужно не только его вырастить, но и создать условия хранения, а с этим могут возникнуть определенные проблемы. Кроме того, перед жаркой этому продукту нужна специальная переработка. У РФ для этого может не хватить мощностей. В стране этим занимается всего несколько предприятий.