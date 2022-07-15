Петербург ждут похолодание и грозы 15 июля

В конце рабочей недели в пятницу, 15 июля, Петербург попал на периферию циклона, в зону довольно холодных и влажных воздушных масс. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в городе ожидаются кратковременные дожди, а местами возможны и грозы. На пару градусов ниже климатической нормы будет и температурный фон. В городе воздух прогреется сегодня до плюс 21 градуса, а в Ленинградской области до 22 градусов тепла. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет незначительно меняться, но все же будет ниже нрмы.

Леус уточнил, что в субботу, 16 июля, похолодание продолжится.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что циклон "Барбара" принесет в Петербург похолодание и дожди.