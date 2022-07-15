Эксперт заявила, что малому бизнесу в Петербурге не удается занять нишу западных компаний

Владельцы мало бизнеса в Петербурге на фоне ухода западных компаний с рынка перестали получать поддержку от властей. Им приходится месяцами ждать ответы от уполномоченных комитетов, а данные ранее обещания, кажется, не выполняются. Об этом сообщает Neva.Today.

Как и во многих российских городах в Петербурге продолжает освобождаться огромная ниша после ухода с рынка западных компаний. Однако по словам председателя РОО «Содействие малому бизнесу» Янины Гришины, в горде скорее образовались не ниши, а "дыры". Она считает, что малому бизнесу почти не предлагают возможности для развития. Гришина отмечает, что на федеральном уровне оказывают хоть какую-то поддержку, а вот регионами она, как правило, игнорируется.

По её мнению, на уровне регионов сейчас нет заинтересованности в заполнении образовывающихся ниш. При этом у предпринимателей нет как таковых возможностей получить "короткие деньги". Гришина заявила, что многие мыслят масштабно и из-за этого кажется, что небольшой бизнес не нуждается в поддержке на этапе открытия.