Гранты по 15 млн рублей получили 66 петербургских школ

В Петербурге в прошлом году стартовал проект по созданию лабораторий для обучения школьников будущим профессиям. Каждая школа может получить грант для оснащения предметными кабинетами и лабораториями. В четверг, 14 июля, победителям конкурсного отбора этого года вручили сертификаты на право получения грантов.

Выданные гранты направлены на обновление материально-технической базы школ, где создадут предпрофессиональные классы по направлениям: "IT-класс", "Инженерный класс", "Курчатовский класс", "Кадетский класс", "Медиакласс" и другие.

Сумма гранта на одну образовательную организацию составляет 15 млн 150 тысяч рублей.

163 общеобразовательных учреждения подали заявки на участие в конкурсном отборе. Победителями стали 66 школ.

"В условиях перезагрузки экономики и создания технологического суверенитета страны ранний старт обеспечит молодым людям конкурентные преимущества на рынке труда, а городу - максимально мотивированные и подготовленные кадры", - заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.