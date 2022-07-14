В России создадут единый фонд пенсионного и социального страхования

В России начнет работу новый Фонд пенсионного и социального страхования, помогающий ускорить процесс предоставления социальных выплат. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает Neva.Today.

Этот фонд был создан за счет объединения Фонда социального страхования России и Пенсионного Фонда РФ. На официальном сайте правовой информации уже опубликован подписанный документ о создании организации. В правительстве отметили, что такие изменения поспособствуют ускорению удобству предоставления социальных услуг, ведь обслуживание клиентов пройдет в объединенных офисах.

Эта реформа является частью проекта по организации в стране социального казначейства. Таким образом государство сможет централизованно контролировать процесс предоставления гражданам социальных выплат