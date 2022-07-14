Шесть уголовных дел возбудили в Петербурге по факту злоупотреблений в «Водоканале»

Правоохранительные рганы Петербурга возбудили уголовные дела в отношении должностных лиц "Водоканала". В делах говорится о превышении должностных полномочий и незаконного получения денежных средств. Отмечается, что ущерб составляет 172 млн рублей.

Полиция уже провела обыски в квартирах у менеджеров предприятия. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, следствие считает, что с 2014 по 2019 год "Водоканал" заключал договоры для подключения водоснабжения новых зданий со строительными организациями. По версии следствия, обвиняемые менеджеры подавали недостоверную информацию в систему предприятия после якобы проведения работ по установлению водоснабжения и водоотведения. Также предполагается, что должностные лица присваивали себе деньги, которые должны были передать в бюджет организации. Ущерб от таких действий может составлять более 172 млн рублей.

В связи с этим полиция возбудила шесть уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями. Сейчас следствие устанавливает всех фигурантов дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по делу о взяточничестве в Петербурге арестовали инспектора отдела Приморского УМВД.