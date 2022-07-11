Петербургские НКО получат субсидии на экскурсии для 30 тысяч школьников

Субсидии на организацию экскурсий для петербургских школьников получат социально ориентированные НКО. В правительстве города уже подписали соответствующее постановление.

Документ предусматривает субсидирование проекта "Юный путешественник Петербурга", который включает в себя организацию тематических экскурсий по городу для школьников Петербурга 5-8 и 10 классов по направлениям культурно-исторической тематики.

Субсидии для социально ориентированных некоммерческих организаций будут предоставлять на конкурснй основе. На эти цели в бюджете города предусмотрено в этом году 150 миллионов рублей. Планируется, что на эти средства организуют экскурсии для 30 тысячи учеников петербургских школ.

Социально ориентированные НКО получат субсидии на организацию туристско-экскурсионных поездок для школьников.