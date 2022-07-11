ХК «Сити 78» стала партнером мотофестиваля Baltic Rally

Второй Международный мотофестиваль Baltic Rally состоится с 21 по 24 июля 2022 года в городе Выборг (Ленинградская область). Первый фестиваль прошел 3-5 сентября 2021 года с большим успехом и получил Гран-При самой престижной федеральной премии по событийному туризму Russian Event Awards 2021!

«Мотофестиваль Baltic Rally — уже признанная жемчужина ленинградского лета, одно из самых ярких и важных культурно-развлекательных событий Ленобласти, которое, мы уверены, вскоре выйдет и на всероссийский уровень. Благодаря высочайшему профессионализму организаторов, поддержке органов госвласти и бизнеса, мотофестиваль стал точкой притяжения для туристов и жителей региона. Наш холдинг уже второй раз принимает участие в Baltic Rally и с радостью поддерживает это прекрасное мероприятие», — говорит председатель совета директоров ХК «Сити 78» Руслан Гайсин.

ХК "Сити-78" дарит фестивалю грандиозное ШОУ – салют и выступление легендарной группы “СерьГа”.

Организаторами фестиваля выступают основатель крупного мотофестиваля St. Petersburg Harley Days (2011-2018), первый официальный дилер Harley-Davidson Игорь Щербаков и Рамис Дебердеев, известный предприниматель, меценат и президент мотоклуба “ДОМ”.

«Десятки тысяч людей – как посетителей, так и мотоциклистов соберутся в Выборге, чтобы принять участие в этом интересном летнем событии. К нам приедут люди со всей страны, также мы ждем иностранных гостей, которые побывали у нас в прошлые года и снова хотят увидеть русских людей и присоединиться к мотопразднику. Для участников и посетителей предусмотрена насыщенная культурная, развлекательная и деловая программа. Их ждет мотопарад, выставки, экскурсии, байк-шоу, заседание делового клуба, а также салют. В этом году на фестивале выступят фестиваль всеми любимые известные музыканты: группа «СерьГа», ВИА «Поющие гитары», экс вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, группа «Воскресение». Ждем вас в Выборге на Baltic Rally», - говорит Игорь Щербаков.

Информационную поддержку фестивалю оказывает легендарное MOTORADIO — независимая хард-рок радиостанция.

Моторадио – это рок-музыка, передачи о мотоциклах и путешествиях, авторские музыкальные программы, репортажи и интервью, познавательные программы, анонсы событий, обстановка на дорогах и многое другое. Основатели радиостанции: мотоспортсмен и путешественник Олег Капкаев, радиоведущие Александр Цыпин и Александра Ромашова (экс-Радио РОКС).

«В эти дни мы рассказываем о главных событиях предстоящего фестиваля, который уже стал знаковым для всего региона. Следите за главными новостями Baltic Rally и мотожизни нашего города в эфире Моторадио», - говорит Александр Цыпин.