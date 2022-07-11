В ВТБ начнут тестировать банкоматы китайского производства

В этом году в пилотном режиме ВТБ собирается протестировать банкоматы китайских производителей. В нескольких офисах организации установят аппараты из Китая. Об этом сообщает Mash.city.

Отечественные банки стали переходить на банкоматы китайского производства из-за отказа от поставок и обслуживания со стороны компаний США. В ВТБ заявили, что следят за новинками зарубежного и российского рынка. В организации уточнили, что хотят, чтобы банкоматы работали как мини-офисы. Для этого банк будет тестировать устройства самообслуживания, в том числе из Китая.

Сейчас в распоряжении ВТБ около 15 тысяч банкоматов. В фирме регулярно обновляют парк устройств самообслуживания, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов по сервисам, функциональности и безопасности.