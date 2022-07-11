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Автоэксперт рассказал, как бороться с лихачами в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге все больше автомобилистов, которых не пугают штрафы за превышение скорости. О том, как бороться с лихачами, рассказал исполняющий обязанности председатель правления автошколы России Алексей Нестеренко.

Как сообщает "МК в Питере", эксперт считает, что автомобилисты не боятся разгоняться до таких безумных скоростей из-за ощущения безнаказанности. По его словам, в России довольно либерально относятся к любителям "погонять". Например, на дорогах действует нештрафуемый порог. Благодаря нему возможно превышать скорость на 20 километров в час. Нестеренко подчеркнул, что такая поблажка действует только в РФ, а в другом мере подобных мер нет.

Он отметил, что превышение скорости даже на десять километров в час уже критично, ведь водители не всегда в состоянии справиться с современными дорожными условиями, особенно в мегаполисах. Эксперт считает, что зависящие от дохода водителя и стоимости его авто дифференцированные штрафы могли бы поменять ситуацию. Такая мера помогла бы вразумить лихачей на дорогих автомобилях.

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