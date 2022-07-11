Миколог рассказал, когда стартует грибной сезон в Петербурге

Новая грибная волна может ждать петербуржцев уже совсем скоро. Об этом рассказал российский миколог Михаил Вишневский в беседе.

Как сообщает "МК в Питере", кандидат биологических наук заявил, что дождливая погода не обязательно означает немедленный рост грибов. В Петербурге и Ленинградской области на сегодняшний день еще стоит влажная жара, а стимулм для роста грибов является остывание почвы. Миколог отмечает, что через неделю станет прохладнее, а грибница получит сигнал о начале запуска роста.

По словам Вишневского, через неделю земля остынет, после чего через две-три недели начнется старт грибной волны. Он заявил, что тела должны заложиться под землей, развиться там, а потом вылезти.

После холодных дождей, через месяц, намечен максимум грибной волны. В начале августа скорее всего стартует сезон грибов по средней полосе. По мнению миколога, хорошая грибная волна будет в Петербурге весь август и сентябрь.