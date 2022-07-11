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В благотворительные фонды Петербурга стало поступать меньше пожертвований

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© Фото: Baltphoto

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Жители Петербурга стали реже жертвовать благотворительным фондам. Организации связывают это с падением доходов у части населения и сложностью перевода пожертвований с зарубежных карт. Об этом сообщает Neva.Today.

Как рассказал представитель благотворительной организации "Ночлежка", в марте этого года на 12 процентов упало число регулярных пожертвований. Однако к маю данный показатель вернулся к значениям, которые были в начале года. В благотворительном фонде AdVita уточнили,  что и у них в последние месяцы стало меньше пожертвований. Это связывают с тем, что у части населения доходы сократились, а также с тем, что не проходят пожертвования с зарубежных карт. Кроме того, сокращается и помощь от зарубежных компаний.

"Сейчас на паузу поставлен ряд договоренностей с компаниями-партнерами. И фонд очень нуждается в поддержке", – уточнили в организации.

Также нестабильны ежемесячные поступления от бизнеса и "Ночлежке". Так, в марте от коммерческих компаний она получила 7,3 млн рублей, а уже в мае 1,7 млн.

 

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