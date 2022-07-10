В Петербург 10 июля придут дожди и грозы

В Петербурге и в воскресенье, 10 июля, сохранится дождливая погода. До 24 градусов тепла покажут термометры. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Зона пониженного атмосферного давления определит характер погоды. По его словам, такая зона растянулась с севера на юг через крайние западные регионы России. Именно с этим связана устойчивая облачность и дожди. Также он отметил, что в воскресенье в городе на Неве будут сохраняться кратковременные дожди, а на востоке города ожидаются грозы.

Воздух будет прогреваться немного сильнее, чем вчера - до 24 градусов. Ветер будет дуть до восьми метров в секунду, но при грозе возможны порывы. В понедельник, 11 июля, не стоит ждать особых перемен - дожди лишь усилятся, а также станет прохладнее.