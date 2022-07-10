По делу о взяточничестве в Петербурге арестовали инспектора отдела Приморского УМВД

В Приморском районном суде Петербурга выбрали меру пресечения для инспектора отдела исполнения административного законодательства УМВД России Дмитрия Курасова. Его бвиняют в получении взятки, и теперь он будет находится под страже до 4 сентября этого года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судв.

Отмечается, что суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство и избрад для Курасова арест. По версии следствия, занимая должность инспектора отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Приморскому району Петербурга Курасов 5 июля 2022 гда получил взятку. Она составила 95 тысяч рублей. Взятка поступила от представителей розничной торговли в обмен на покровительство в незаконной торговле. Уже 6 июля мужчину задержали и предъявили ему обвинение, а на следующей день на трое суток продлили арест.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по делу о злоупотреблении полномочиями арестовали трех генералов МВД. По версии следствия, с 2016 по 2020 годы фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленобласти для покупки имущества в личных целях.