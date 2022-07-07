В Петербурге за взяточничество задержали участкового полиции

Уголовное дело в отношении старшего участкового отдела полиции по Красногвардейскому району Петербурга завел Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как предполагает следствие, с 31 марта по 5 мая этого года сотрудник правоохранительных органов получал взятки от иностранного гражданина и его сотрудникуов. Мужчины попросили не привлекать их к ответственности за нарушение миграционного режима. В общей сложности участковый получил 30 тысяч рублей.

Полицейскому предъявили обвинение, а расследование уголовного дела продлжают.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по делу о злоупотреблении полномочиями арестовали трех генералов МВД.