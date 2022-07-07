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Минпромторг: Wildberries стал каналом сбыта контрафакта

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© Фото: Baltphoto

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Wildberries стал маркетплейсом, где могут сбывать контрафактную продукцию на территории РФ. Такое заявление сделал директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владислав Заславский. Об этом он рассказал во время круглого стола партии "Новые люди".

Он уточнил, что это доказывает множество жалоб клиентов, заказывающих товары на маркетплейсе, но получающих контрафактную продукцию. Жалобы поступают не только от покупателей, но и от представителей сообществ.

Также, по его словам, на Wildberries выявили случаи продажи лекарств по рецепту, а также биологически активных добавок. Пользователи, которые покупают оригинальную обувь от бренда, могут получить не "оригинал". Сейчас Минпромторг призвал маркетплейс Wildberries к диалогу.

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