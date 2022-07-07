На сайте Госстройнадзора Петербурга открыли доступ к информации о сносе зданий

На сатйе Госстройнадзора петербуржцы теперь смогут посмотреть информацию о сносе зданий. Там появились разделы о старте и завершении работ. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сервис запустили раньше, чем планировалось из-за большого числа запросов. На сайте можно увидеть сроки сноса объектов. Также можно будет узнать о прежнем назначении здания и его адресе, а также посмотреть данные о заявителе. В случае, если это физическое лицо, то будут публиковаться только исходные данные документа.

Отмечается, что согласно Градостроительному кодексу, застройщик получает право на снос здания только при отсутствии планов на строительство нового объекта. Иначе придется получить соответствующее разрешение.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что после сноса дома Шагина в Петербурге Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.