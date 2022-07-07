В Петербурге очередь из беременных собралась у закрытого перинатального центра

Из-за атаки лжеминеров приостановилась работа городского перинатального центра №1 в Петербурге. На входе с утра в четверг, 7 июля, собралась огромная очередь из беременных женщин.

Будущие мамы не смогли попасть на прием к врачу из-за сообщения о минировании. До приезда специалистов центр на время пришлось закрыть. Как сообщает "МК в Питере", в пресс-службе учреждения заявили, что центр на время пришлось закрыть до приезда специалистов. В здании ничего опасного не обнаружили.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за лжеминеров в Петербурге за сутки эвакуировали более 2,5 тысяч человек. На электронные почты больниц, судов, больниц, учебных заведений, отелей поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма.