После покупки Starbucks сменит бренд в России

Сеть кофеен Starbucks собирается продать российскую часть бизнеса отечественному ресторатору. Сделку могут закрыть уже в течение двух недель. Об этом сообщает АБН.

Американская кофейная компания может продать российский бизнес ресторатору Антону Пинскому, который основал компании Pinskiy&Co. У ресторатора будут права аренды коффен сети с ремонтом, но в сделку не будут входить технологии и продукция Starbucks. Сделку могут закрыть уже к 20 июля. После покупок кофеен предприниматель также должен будет провести ребрендинг сети, как в случае с McDonald’s.

Сам Пинский информацию о сделке не комментирует, а официальной информации от Starbucks и ФАС пока не поступало.