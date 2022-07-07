В Петербурге 33 детсада и 38 школ получат 667 млн рублей субсидии

В Петербурге решили поддержать частные образовательные организации. Уже подписано постановление о выделении субсидий для оплаты работы сотрудников, приобретения средств обучения, игрушек и пособий.

В этом году собираются предоставить субсидии 33 детским садам, 38 школам и 11 организациям дополнительного образования.

До 2024 года на этот проект заложены средства в сумме более 667 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что общественные бани Петербурга для льготников начнут получат субсидии от Смольного. В документе отмечается, что для городских льготников будет установлена предельная стоимость банных услуг. Чтобы помыться в отделении 1-го разряда, необходимо заплатить 60 рублей за 1,5 часа. В соответствии с постановлением субсидии будут начисляться юридическим лицам.