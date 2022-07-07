Петербургу возместят расходы на создание ОЭЗ

Федеральный бюджет вернет Петербургу пошлины и налоги, которые уплатили предприятия-резиденты.

Северная столица станет первым из регионов, которому возместят затраты на создание Особой экономической зоны. Такое распоряжение о механизме компенсации подписали в Правительстве РФ. Об этом сообщили на сайте Министерства экономического развития России.

В документе перечислен список проектов по созданию, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры ОЭЗ. Как рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, документ поменяет подход к финансированию. Сначала регионы будут строить инфраструктуру ОЭЗ, а затем им вернут средства в объеме фактически уплаченных резидентами налогов и таможенных пошлин в федеральный бюджет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что к 2024 году в Петербурге собираются открыть новую ОЭЗ «Парнас». Об этом рассказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.