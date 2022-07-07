Врачи рассказали, к чему может привести чрезмерное употребление витамина D

Врачи заявили, что необходимый организму витамин D может превратиться в злостного врага, если превышена норма его употребления. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

Врачи пришли к выводам, что кома и депрессия является лишь некоторыми из последствий передозировки биологически активным веществом. На протяжении трех месяцев врачи обследовали пациента с большим количеством симптомов. Мужчина страдал от диареи, тошноты и жажды. Его вес таял на глазах, а в ушах стоял шум.

Оказалось, что ранее мужчине было прописано повышенное употребление витамина D. Каждый день он принимал 50 тысяч мг препарата при норме в 600. Врачи уточнили, что в списке симптомов передозировки витаминами также значится длинный список симптомов - от апатии до потери слуха.