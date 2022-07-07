В Красносельском районе жителям массово отказывают в приёме детей в школы

На массовые отказы в приеме детей в школу жалуются жители Красносельского района Петербурга. Сотни горожан решили навестить администрацию района, чтобы разобраться в проблеме. Об этом сообщает 78.ru.

В руководстве учебных заведений свое решение мотивируют переполненностью классов. Одна из родительниц рассказала, что в первые классы невозможно попасть - в школах отказывают. Причиной называют отсутствие мест, а дополнительных классов нет. По ее словам, чиновники отказали даже в приеме в школу, где ребенка должны взять по месту прописки. Еще один местный житель уточнил, что школы переполнены и доступных почти нет.

Как рассказала начальник отдела образования администрации Красносельского района Татьяна Григорьева, из-за активной жилищной застройки района школы не справляются с количеством заявок и вынуждены перенести часть классов на базу ближайших школ. Она уточнила, что сейчас администрация района "делает все возможное".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге стартовал второй этап зачисления детей в первый класс.