Более 320 тысяч квартир получат обновленные квитанции от «Петроэлектросбыта»

С июля жители еще 321 тысячи квартир получат квитанции с платой за вывоз мусора от "ЕИРЦ Петроэлектросбыт". Об этом сообщает пресс-служба организации.

До 1,35 миллиона штук выросло общее число таких платежек. В них у получателей появится отдельная строчка "Обращение с ТКО". Это коснется потребителей, чьи дома переведены на прямые договоры с новым оператором. Остальные плату за вывоз мусора пока не будут включать в квитанции.

Все изменения уже можно увидеть в личном кабинете и мобильном приложении "ПСК/ПЭС". Оплатить услугу горожаны могут с помощью платежных сервисов АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Смольном утвердили правила раздельного сбора мусора для петербуржцев. В Комитете по природопользованию утвердили новый порядок накопления твердых коммунальных отходов в Петербурге.