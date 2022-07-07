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Жителям Приморского района не дает спать подпитка сотовой вышки

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© Фото: МК в Питере

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Жители Приморского района жалуются на то, что не могут спокойно спать по ночам. Их сну мешает шум генератора на автобусной остановке, недавно устанвленный прямо напротив жилого дома на проспекте Королева. Об этом сообщает "МК в Питере".

Журналисты издания обратились в администрацию района для решения этой проблемы.  На бессоные ночи в редакцию пожаловалась местная жительница. Она рассказала, что генератор питает сотовую вышку, а при этом стоит сильный шум. Самостоятельно горожане с этой проблемой не смогли разобраться - в полиции им ответили, что ведомство обязано принимать жалобы только на тот шум, что производят люди. От местной администрации петербуржцам не удалось получить ответ.

Издания также попробовало обратиться к властям. В администрации Приморского района на запрос редакции сообщили, что к решению вопроса подключат соответствующий отдел и ответят в течение семи дней.

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