В России официально продают «Золгенсму» за 2 млн долларов

В России официально появился препарат "Золгенсма" стоимостью в два миллиона долларов, который считается одним из самых дорогих в мире. Об этом сообщает "МК".

В Центре развития перспективных технологий рассказали, что "Золгенсму" будут использовать для лечения спинальной мышечной атрофии. Отмечается, что первые упаковки препарата промаркированы и уже поступили в гражданский оборот.

В Центре развития перспективных технологий уточнили, что три упаковки "Золгенсмы" уже использовали в московской Морозовской детской больнице, а также Национальном медицинскм исследовательском центре здоровья детей.

Напомним, чтобы излечить СМА у ребенка нужен один укол "Золгенсмы". Одна доза лекарства обходится почти в два миллиона долларов.