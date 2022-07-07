Прокуратура потребовала компенсации для девочки которая упала с тренажера в Петербурге

В петербургской прокуратуре добиваются компенсации морального вреда, который причинили девочке, сорвавшейся со спортивного кольца на детской площадке на Пулковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в конце мая у дома 13 по Пулковскому шоссе. 10-летняя девочка занималась на детской спортивной площадке. Во время выполнения трюка оборвалось гимнастическое кольцо. Школьница упала и получила сотрясение головного мозга и перелома двух позвонков. В прокуратуре сообщили, что девочкаа до сих пор испытывает страх и тревогу.

Во время проверки установили, что районная администрация не приняла меры по обслуживанию оборудования детской площадки. В связи с этим было внесено представление с требованием обеспечить безопасность на детской площадке. Также в суд направили исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда, который причинили ребенку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы жалуются на переполненные бутылками урны на детской площадке.