В Петербурге будет прохладно до середины июля

Умеренное тепло и свежий ветер приходят в Петербург. В город возвращается привычная для местных жителей погода. По данным Гидрометцентра РФ, примерно до середины июля в Северной столице будет пасмурно, а в некоторые дни будут идти дожди.

Причиной такой погоды стал пришедший с Атлантики циклон. В четверг, 7 июля, столбики термометров покажут до плюс 23 градусов, а ветер обещает быть слабым в юго-западном направлении. Также в городе будет малооблачно, а осадки маловероятны. По словам синоптиков, такая погода с комфортной температурой и кратковременными дождями продержится до середины месяца.

Если говорить об осадках, то они будут почти каждый день, правда сильных ливней не ожидается. Единственный солнечный день на отрезке с 7 по 13 июля придется на ближайшую субботу, 9 июля.



Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что жители Петербурга требуют открыть фонтаны для купания из-за грязных водоемов.